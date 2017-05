Kortrijk is twee babyslechtvalken rijker, hier stellen ze zich voor

Eerste mossellijnen aan windmolenpark op zee zijn uitgegooid

Mosselen kweken op zee via hydrocultuur is niet nieuw maar het gebeurde nog nooit zo ver van de kustlijn. Door de grote kracht op de mossellijnen is de kans op beschadiging groot. Vanmorgen werden aan het windmolenpark voor onze kust de eerste lijnen uitgegooid om te testen of de kweek in open zee mogelijk is.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

