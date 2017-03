Eerste fluorescerende kikker ontdekt in Argentinië

Motorrijder omgekomen bij ongeval in Rumst

In de Antwerpse gemeente Rumst is een 36-jarige motorrijder omgekomen bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde omstreeks 5.30 uur in de Bussestraat. Ter hoogte van de oprit naar de E19 is de motorrijder in de zijflank van een auto gereden. De bestuurder van die auto is in shock overgebracht naar het ziekenhuis.

