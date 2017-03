Automobilist filmt “funnel” wolk

Deze beelden uit de Amerikaanse staat Oklahoma tonen een cumulonimbus tuba, ook bekend als tuba of funnel. Een Cumulonimbus tuba is een bijzondere wolkenvorm die aan de basis van een buienwolk hangt. Pas wanneer de tuba zich verder ontwikkelt en contact met de grond of het water krijgt, is er sprake van respectievelijk een wind of waterhoos of een tornado.

