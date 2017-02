Andy ziet nieuwe gezicht voor het eerst in de spiegel na zelfmoordpoging

In Afrika is het "Namibia first"

Heel wat Europese landen hebben al een ironisch filmpje gemaakt, verwijzend naar het beleid dat de Amerikaanse president voert vanuit het principe "America first". Maar nu is er ook het eerste filmpje vanop het Afrikaanse continent, meer bepaald vanuit Namibië. Terwijl de Europese landen dingen naar het tweede plaatsje, is Namibië heel duidelijk: ook zij zijn eerst, maar dan op het Afrikaanse continent.

yt

