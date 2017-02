Hoe verhuis je een basis op Antarctica?

Poffen van popcorn, maar dan 1.200 keer trager

Op YouTube is een filmpje verschenen waarop te zien hoe popcorn gepoft wordt, maar dan vele malen trager. Door aan 30.000 frames per seconde te filmen is het poffen te zien op een snelheid die 1.200 keer trager is dan in de realiteit.

PhotoNews yt

