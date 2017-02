"Wat Groen nu doet, maakt de politiek kapot"

De Wever: "Beter saneren en reguleren op federaal niveau"

Niet alles is corrupt, op Vlaams niveau is alles in orde, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever over het kluwen van intercommunales in ons land. Tegelijk waarschuwt hij voor het communautair debat daarrond. "We moeten allemaal rond de tafel zitten en goede afspraken maken in plaats van de properste der properen te willen zijn."

VRT ???media.video.type.mz_vod???

De Wever: "Beter saneren en reguleren op federaal niveau"

Niet alles is corrupt, op Vlaams niveau is alles in orde, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever over het kluwen van intercommunales in ons land. Tegelijk waarschuwt hij voor het communautair debat daarrond. "We moeten allemaal rond de tafel zitten en goede afspraken maken in plaats van de properste der properen te willen zijn."