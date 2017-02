"Gunstige economische cijfers bewijzen dat regeringsbeleid werkt"

Tragedie in Golden Bay: meer dan 300 grienden aangespoeld

Op het noordelijke schiereiland van Golden Bay, in Nieuw-Zeeland, liggen meer dan 300 grienden, een dolfijnensoort, in doodsnood. "Het is de op twee na grootste massastranding ooit", zegt marinebioloog Rochelle Constantine. Waarom grienden in massa aanspoelen, is nog niet met zekerheid geweten. Een bekende theorie is dat ze, door hun sterke sociale band, een afgedwaald groepslid achternagaan.

