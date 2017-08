Hoe was de tweede dag Pukkelpop? "Gevarieerd zowel qua weer als muziek"

Steekpartij in Finse stad Turku: eerste beelden

In Finland heeft de politie een man neergeschoten die verschillende mensen gestoken zou hebben. Het incident gebeurde in de stad Turku. Over de omstandigheden van het incident is nog geen duidelijkheid. Wel heeft de politie een vermoedelijke dader in het been geschoten en gearresteerd.

VRT

