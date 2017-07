Muziekmarathon op Dour Festival loopt tot zondag

"War for the planet of the apes" in de zalen: "Blockbuster met gevoel en intelligentie"

Vandaag komt in de bioscoop de derde film uit van de succesvolle reeks "Planet of the apes". Een intelligente blockbuster wordt dit vervolg genoemd. "War for the planet of the apes", heet hij, een echte oorlog dus, tussen mens en aap.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"War for the planet of the apes" in de zalen: "Blockbuster met gevoel en intelligentie"

Vandaag komt in de bioscoop de derde film uit van de succesvolle reeks "Planet of the apes". Een intelligente blockbuster wordt dit vervolg genoemd. "War for the planet of the apes", heet hij, een echte oorlog dus, tussen mens en aap.