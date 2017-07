8.000 goudvissen brengen "Art aquarium" tot leven

Slaapexpert onderzoekt invloed van korte zomernachten

In het noorden van Zweden analyseert een Amerikaanse expert het slaappatroon van 12 proefpersonen tijdens korte zomernachten. Mensen slapen minder wanneer het licht is. Dat komt omdat licht de productie van ons hormoon melatonine stopzet. Hoeveel we dan precies minder slapen, is onduidelijk.

