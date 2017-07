Muzikale ode aan Willem Elsschot op Zomer van Antwerpen

Macron in het parlement: "De liefde voor ons vaderland verbindt ons"

De Franse president heeft het voltallige parlement in Versailles toegesproken. Dat is hoogst uitzonderlijk, maar Macron wil er een jaarlijkse gewoonte van maken, een soort State of the Union.

