Was Foo Fighters top op de slotdag? De eindconclusie van Stijn Van de Voorde

Dag 3 op Werchter, dit is de analyse van Stijn Van de Voorde

Voor Stijn Van de Voorde had System of a Down eigenlijk de afsluiter van de avond kunnen zijn. Hoe kijkt hij voorts naar de voorlaatste dag van Rock Werchter? “Het was goed, het was stevig”, zegt hij.

