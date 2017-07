Summerfestival in Antwerpen vaart nieuwe koers

Dag 3 op Werchter, dit is de analyse van Stijn Van de Voorde

Voor Stijn Van de Voorde had System of a Down eigenlijk de afsluiter van de avond kunnen zijn. Hoe kijkt hij verder naar de voorlaatste dag van Rock Werchter? “Het was goed, het was stevig”, zegt hij. “En dan kwam de zon er zelfs nog eens door.”

