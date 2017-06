"Straalvogel" van Jommeke is terug

Kritiek op Britse media: "Nu de dader blank is, wordt niet van terreur gesproken"

Kritiek op Britse media: "Nu de dader blank is, wordt niet van terreur gesproken"

Er wordt "een dubbele standaard" gehanteerd, zo klinkt het, nu blijkt dat de dader van de aanrijding bij de moskee in Finsbury Park, in Londen, een 48-jarige blanke man is. "Was hij een moslim geweest, dan was het niet als een incident afgedaan," zeggen getuigen van de aanrijding.