MNM-luisteraar komt met de hulp van Peter Van de Veire uit de kast op antenne

"Feministische mijlpaal in cinema" loopt in Belgische zalen

De voorbije decennia zijn over mannen als striphelden al talloze films gemaakt. Tegenhanger "Wonder Woman" heeft tot nu moeten wachten op haar eigen langspeelfilm. De reacties zijn lovend. “Een feministische mijlpaal in de cinema”, zo luidt het. "Wonder Woman" is sinds deze week ook in ons land te zien.

