Scala goes Metal: Graspoppubliek kon de Brides of Lucifer wel smaken

Scala-zangeressen veranderen in groezelige bruiden van Lucifer

The Brides of Lucifer heten ze. Maar achter de speciale outfit gaan zangeressen van het meisjeskoor Scala schuil. Voor het metalfestival Graspop in Dessel hebben ze een jaar lang gewerkt aan hun interpretatie van verschillende metalnummers. En het valt in de smaak, zo blijkt.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Scala-zangeressen veranderen in groezelige bruiden van Lucifer

The Brides of Lucifer heten ze. Maar achter de speciale outfit gaan zangeressen van het meisjeskoor Scala schuil. Voor het metalfestival Graspop in Dessel hebben ze een jaar lang gewerkt aan hun interpretatie van verschillende metalnummers. En het valt in de smaak, zo blijkt.