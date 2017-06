Kunstwerken van Syrische Brusselaar gaan wereldwijd viraal

Noord-Koreaan: "Je kan niet eens 1 kilo rijst kopen met je maandloon"

Noord-Korea kennen we in het westen vooral van de beelden van raketlanceringen en militaire parades. Verhalen over het leven zoals het echt is in het communistische land krijgen we maar zelden te horen. Stefan Blommaert kon in Zuid-Korea praten met een gevluchte Noord-Koreaan die door het regime werd gefolterd.

