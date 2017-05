Kraftwerk trapt concertreeks in Elisabethzaal af met "Autobahn"

Antwerpen staat dit weekend in het teken van de kunst

In Antwerpen is het Antwerp Art Weekend van start gegaan. Op meer dan 60 plaatsen is er tot en met zondag kunst van allerlei pluimage te bewonderen. Dat kan vanzelfsprekend in de talloze musea en kunstgalerijen van de stad, maar ook op plekken waar we kunst niet meteen zouden verwachten.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Antwerpen staat dit weekend in het teken van de kunst

In Antwerpen is het Antwerp Art Weekend van start gegaan. Op meer dan 60 plaatsen is er tot en met zondag kunst van allerlei pluimage te bewonderen. Dat kan vanzelfsprekend in de talloze musea en kunstgalerijen van de stad, maar ook op plekken waar we kunst niet meteen zouden verwachten.