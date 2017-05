Styliste van Blanche onthult geheim achter jurkwissel

9 mei 1987: Liliane Saint-Pierre vertegenwoordigt België op Eurovisiesongfestival in Brussel

Dertig jaar geleden mocht België het Eurovisiesongfestival organiseren dankzij de overwinning van Sandra Kim een jaar voordien. In het Eeuwfeestpaleis in Brussel trad Liliane Saint-Pierre als vijfde op met "Soldiers of Love" en behaalde een 11e plaats. De Ier Johnny Logan behaalde toen zijn tweede overwinning met het nummer "Hold Me Now".

VRT ???media.video.type.mz_vod???

9 mei 1987: Liliane Saint-Pierre vertegenwoordigt België op Eurovisiesongfestival in Brussel

Dertig jaar geleden mocht België het Eurovisiesongfestival organiseren dankzij de overwinning van Sandra Kim een jaar voordien. In het Eeuwfeestpaleis in Brussel trad Liliane Saint-Pierre als vijfde op met "Soldiers of Love" en behaalde een 11e plaats. De Ier Johnny Logan behaalde toen zijn tweede overwinning met het nummer "Hold Me Now".