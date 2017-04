Linde Merckpoel met helikopter naar nieuwe locatie MFL: volg LIVE

"Infinite now", de eerste opera van theatermaker Luc Perceval

De opera "Infinite now" is vanavond in première gegaan in Gent. Het gaat om de eerste opera die theatermaker Luc Perceval in Vlaanderen regisseert. En van een klassieke voorstelling is geen sprake.

