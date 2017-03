Von Furstenberg: “Ik ben vereerd en nederig”

"We verlaten de instellingen van de EU, maar niet Europa"

Nu de brexit officieel in gang gezet is, heeft premier May heeft haar toekomstvisie voor Groot-Brittannië uit de doeken gedaan in het Britse parlement. In haar statement legde ze er de nadruk op dat Groot-Brittannië achter de Europese waarden blijft staan, maar dat het land nu zelf beslissingen zal kunnen nemen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"We verlaten de instellingen van de EU, maar niet Europa"

Nu de brexit officieel in gang gezet is, heeft premier May heeft haar toekomstvisie voor Groot-Brittannië uit de doeken gedaan in het Britse parlement. In haar statement legde ze er de nadruk op dat Groot-Brittannië achter de Europese waarden blijft staan, maar dat het land nu zelf beslissingen zal kunnen nemen.