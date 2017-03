LIVE: "Het Vooruitzicht on tour" vanuit Leuven

Dina Srouji: "Niet de islam maar onze cultuur onderdrukt de vrouw"

Ze is moslima en in "Generation M" op radiozender MNM snijdt ze onderwerpen aan die soms moeilijk liggen bij andere moslims. Zo maakte ze dit filmpje, waarin ze vragen stelt over de ongelijkheid tussen zus en broer bij moslims. "Het is tijd om eens kritisch naar onze eigen cultuur te kijken", zegt Dina in "Van Gils & Gasten".

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Dina Srouji: "Niet de islam maar onze cultuur onderdrukt de vrouw"

Ze is moslima en in "Generation M" op radiozender MNM snijdt ze onderwerpen aan die soms moeilijk liggen bij andere moslims. Zo maakte ze dit filmpje, waarin ze vragen stelt over de ongelijkheid tussen zus en broer bij moslims. "Het is tijd om eens kritisch naar onze eigen cultuur te kijken", zegt Dina in "Van Gils & Gasten".