Roemenië trekt al jodelend naar het Songfestival

Bulldogs in Mexico proberen wereldrecord te vestigen

In Mexico City hebben zo’n 1000 bulldogs geprobeerd een wereldrecord te vestigen. Volgens de organisatie is dit de grootste bijeenkomst ooit van Engelse bulldogs. Voor het wereldrecord moesten de bulldogs ouder zijn dan één jaar. Of de poging effectief in het Guinness Book of Records komt, moet nog bevestigd worden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Bulldogs in Mexico proberen wereldrecord te vestigen

In Mexico City hebben zo’n 1000 bulldogs geprobeerd een wereldrecord te vestigen. Volgens de organisatie is dit de grootste bijeenkomst ooit van Engelse bulldogs. Voor het wereldrecord moesten de bulldogs ouder zijn dan één jaar. Of de poging effectief in het Guinness Book of Records komt, moet nog bevestigd worden.