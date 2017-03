Frans theatergezelschap voert show op in Mechelen

Het Franse straattheatergezelschap Royal de Luxe is in het land. Ze zijn bij ons vooral bekend van de reuzen en olifanten in de straten van Antwerpen tijdens de zomer. Nu zijn ze in Mechelen. Niet met reuzen, maar met "Miniatures", een voorstelling over rechtvaardigheid en de woelige tijden waarin we leven.

