Wie is Banksy volgens jou?

Banksy door de ogen van Arne Quinze

De tentoonstelling "The Art of Banksy" brengt Londense straatkunst naar Antwerpen. Wat maakt Banksy zo populair? Wij vroegen het aan Arne Quinze die net als Banksy zijn carrière startte als graffitikunstenaar. In een Skype-gesprek vertelt de Belgische kunstenaar over de heel bijzondere Britse street-artist. "Hij houdt ons een spiegel voor.

