1 jaar na de dood van David Bowie: een terugblik

Duizenden Japanners nemen deel aan geluksloop

In de stad Nishinomiya, in het westen van Japan, is de jaarlijkse geluksrace gehouden. Dat is een loopwedstrijd waarbij deelnemers als eerste een tempel moeten bereiken. De winnaar mag zich een jaar lang de gelukkigste man van het land noemen. Winnaar dit jaar is de 21-jarige student Takashi Suzuki.

