Muzikaal eerbetoon aan David Bowie in AB

Zelfs de Zwarte Zee kreunt onder de winterkou

Hier is het koud, maar in Oost-Europa is het nog kouder. Zo zijn er in Roemenië delen van de Zwarte Zee bevroren. De laatste keer dat dit gebeurden, was zo'n vijf jaar geleden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Zelfs de Zwarte Zee kreunt onder de winterkou

Hier is het koud, maar in Oost-Europa is het nog kouder. Zo zijn er in Roemenië delen van de Zwarte Zee bevroren. De laatste keer dat dit gebeurden, was zo'n vijf jaar geleden.