Radio 2 Vlaams-Brabant toont unieke beelden van 12-jarig "Lowieke"

Extreme groene golf: Uber-chauffeur rijdt 236 keer door het groen

Foeteren op een rood licht, dat doen we allemaal. Voor de New Yorker in dit filmpje bleef het gefoeter uit, toen hij onlangs door Manhattan reed.

YouTube yt

Extreme groene golf: Uber-chauffeur rijdt 236 keer door het groen

Foeteren op een rood licht, dat doen we allemaal. Voor de New Yorker in dit filmpje bleef het gefoeter uit, toen hij onlangs door Manhattan reed.