Vinvis aangespoeld op Waddeneiland Texel

Maak indruk op uw gasten met een vierkante watermeloen

In Japan worden sinds begin jaren 80 vierkante watermeloenen geteeld. De meloenen groeien in een vierkante mal waardoor ze de bijzondere vorm aannemen. Het is een exclusief product, de vraag in Japan is enorm groot waardoor er weinig meloenen worden geëxporteerd. De vorm gaat helaas ten koste van de smaak, omdat de meloen te vroeg geoogst wordt. Naast vierkanten worden er ook nog andere vormen gekweekt.

