Wie zijn de voorgangers van Neymar?

Rockfestival houdt recordpoging naaktzwemmen

Honderden mensen lopen joelend het water in, In hun blootje maar met een badmuts. Ze nemen deel aan een recordpoging naaktzwemmen. De zwempartij is onderdeel van het festival Ilosaarirock in Finland. Of de recordpoging geslaagd is, is nog niet zeker. Het huidige record staat op 786 naaktzwemmers.

