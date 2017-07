Grote militaire parade ter ere van 90e verjaardag Volksbevrijdingsleger

34-jarige man opent vuur in discotheek in Duitsland

In de Duitse stad Konstanz heeft er vannacht rond 04.30 uur een schietpartij plaatsgevonden in een discotheek. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen. Eén van de doden is de dader zelf, een man van 34. Vier mensen raakten zwaargewond. Over de schutter en zijn motief tasten de autoriteiten voorlopig nog in het duister.

