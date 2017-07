Hevige bosbranden in zuiden van Frankrijk, bewoners geëvacueerd

Bosbranden in Portugal: inwoners staan brandweer bij met tuinslang en emmers

In verschillende Portugese dorpen zijn opnieuw bosbranden ontstaan. Ruim 2.300 brandweermannen proberen het vuur te bestrijden. De grootste brandhaard bevindt zich in de gemeente Serta, in het oosten van Portugal. De lokale bevolking staat de brandweer bij met tuinslangen en emmers in een poging de huizen te vrijwaren. Vorige maand kostte een grote bosbrand in Pedrogao Grande, in het centrum van Portugal, aan 64 mensen het leven.

