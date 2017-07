Hevige brand op 26e verdieping in wolkenkrabber in Hawaï

In Honolulu, in Hawaï, woedt een grote brand in een appartementsgebouw. Het vuur brak uit op de 26e verdieping van het gebouw. Er zijn al zeker 3 doden gevallen. Verschillende bewoners zouden nog vastzitten in hun appartement. Het Marco Polo-gebouw telt in totaal 568 appartementen, verspreid over 36 verdiepingen.

