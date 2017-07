Chaos in zuiden van Japan, zondvloed maakt al 15 slachtoffers

Ook vanavond weer hevige rellen in Hamburg

Uit het zicht van de wereldleiders is er de hele dag gedemonstreerd in Hamburg tegen de G20. Uiterst linkse betogers staken auto's in brand of gooide ruiten van winkels in. Vanavond moest een politieman een waarschuwingsschot lossen om een groepje betogers op de vlucht te jagen die hem wou aanvallen.



