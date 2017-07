Straffe wakeboarders tonen trucs op vijvers en rivieren

Parking Westkerke na drie jaar weer open met veel beveiliging

In 2014 ging die parking dicht omdat veel mensen zonder papieren er in de vrachtwagens probeerden te komen met de hoop zo in Engeland te geraken. Nu is er een afsluiting gebouwd, er hangen camera's en er komt ook bewaking 's nachts.

