Dronebeelden tonen laatste strijdtoneel in Mosul

Politie Beieren: "Onderzoek ingesteld naar lot van 18 voorlopig vermisten"

In Beieren is op de A9 in de richting zuiden een tragisch ongeval gebeurd met een vrachtwagen en een reisbus, waarna de bus is uitgebrand. De politie spreekt van zeker 31 gewonden en 18 vermisten. Er wordt gevreesd dat die in de brand zijn omgekomen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Politie Beieren: "Onderzoek ingesteld naar lot van 18 voorlopig vermisten"

In Beieren is op de A9 in de richting zuiden een tragisch ongeval gebeurd met een vrachtwagen en een reisbus, waarna de bus is uitgebrand. De politie spreekt van zeker 31 gewonden en 18 vermisten. Er wordt gevreesd dat die in de brand zijn omgekomen.