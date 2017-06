Droogte in Italië: Po gekrompen tot klein stroompje

Ramadanfeest in IS-gebied Mosul: "We aten meel"

Vandaag viert IS in zijn "kalifaat" Eid Al-Fitr, het einde van de ramadan. Maar inwoners van het laatste door IS gecontroleerde territorium in Mosul moeten zich niet aan een feestmaal verwachten, vertelt een graatmagere vluchteling aan Rudi Vranckx in een hospitaal: er is enkel nog meel te eten. Opgelet: Deze video bevat beelden die kunnen schokken.

