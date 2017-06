Macron en Schwarzenegger schouder aan schouder voor het milieu

Arnold Schwarzenegger heeft een ontmoeting gehad met president Macron in het Elysée. Beiden hechten veel belang aan het milieu en de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Schwarzenegger onderstreepte de noodzaak om geen politiek spelletjes te spelen wanneer het over milieu gaat. Mevrouw Macron deelde in de kussen bij het afscheid.

