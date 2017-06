Israëlische en Palestijnse jongeren over het conflict: "Wat heb ik misdaan?"

Publipart, Samusocial: wat is het verschil?

Riante vergoedingen voor politici in allerlei bestuurs- en adviesraden, het is geen nieuw fenomeen. Enkele maanden geleden was er in Gent Publipart en nu is er in Brussel Samusocial, dat burgemeester Mayeur zijn sjerp heeft gekost. Maar er is een groot verschil tussen het ene en het andere schandaal meent Karel De Gucht (Open VLD): de daklozen.

