Wat heeft Qatar "misdaan"? 3 vragen, 3 antwoorden van Peter Verlinden

"Ze hebben ze zo veranderd, dat niets ze nog raakt"

Na een aanslag zoals die in Londen horen we weinig van de moslimgemeenschap, wordt wel eens geopperd. Maar is dat wel zo? De Facebookpagina In het spoor van Rudi Vranckx sprak de afgelopen jaren regelmatig met moslims over terreur.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Ze hebben ze zo veranderd, dat niets ze nog raakt"

Na een aanslag zoals die in Londen horen we weinig van de moslimgemeenschap, wordt wel eens geopperd. Maar is dat wel zo? De Facebookpagina In het spoor van Rudi Vranckx sprak de afgelopen jaren regelmatig met moslims over terreur.