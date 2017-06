Trump en het klimaatakkoord: campagnekreet wordt realiteit

De Vadder: "Merkwaardig moment, Kamer muisstil tijdens speech van Geens"

In een opmerkelijke toespraak in het federale parlement heeft Justitieminister Koen Geens (CD&V) gezegd dat hij hoegenaamd niet te vinden is voor quota in gevangenissen. Zijn speech maakte indruk in de Kamer, zo kon Ivan De Vadder zelf vaststellen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

De Vadder: "Merkwaardig moment, Kamer muisstil tijdens speech van Geens"

In een opmerkelijke toespraak in het federale parlement heeft Justitieminister Koen Geens (CD&V) gezegd dat hij hoegenaamd niet te vinden is voor quota in gevangenissen. Zijn speech maakte indruk in de Kamer, zo kon Ivan De Vadder zelf vaststellen.