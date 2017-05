Kite- en windsurfers kleuren de Franse kust

Snuiven aan de Schelde, hoe gemakkelijk gaat dat?

Cocaïne en amfetamines hebben cannabis van de troon gestoten op het vlak van verslaafden die hun toevlucht zoeken in de hulpverlening. Het aantal cocaïneverslaafden dat in behandeling gaat is op vijf jaar tijd verdubbeld. Antwerpen spant de kroon en huisvest één van de grootste groepen gebruikers in Europa. Twee ervaringsdeskundigen getuigen bij Vincent Verelst over hun clash met coke.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Snuiven aan de Schelde, hoe gemakkelijk gaat dat?

Cocaïne en amfetamines hebben cannabis van de troon gestoten op het vlak van verslaafden die hun toevlucht zoeken in de hulpverlening. Het aantal cocaïneverslaafden dat in behandeling gaat is op vijf jaar tijd verdubbeld. Antwerpen spant de kroon en huisvest één van de grootste groepen gebruikers in Europa. Twee ervaringsdeskundigen getuigen bij Vincent Verelst over hun clash met coke.