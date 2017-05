Jonge walvis zwemt zich vast in Amerikaanse jachthaven

Supertetris: de oplossing voor de files?

De stilstand op de weg is een gevolg van de vooruitgang. Maar volgens onderzoeker Tom hoeven die files niet zo lang te zijn. De oplossing: collaboratieve synchromodaliteit in de bedrijfslogistiek. Of anders gezegd, laat bedrijven samen één groot tetrisspel spelen. En hoe dat precies in zijn werk gaat, legt Tom uit in "Iedereen beroemd".

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Supertetris: de oplossing voor de files?

De stilstand op de weg is een gevolg van de vooruitgang. Maar volgens onderzoeker Tom hoeven die files niet zo lang te zijn. De oplossing: collaboratieve synchromodaliteit in de bedrijfslogistiek. Of anders gezegd, laat bedrijven samen één groot tetrisspel spelen. En hoe dat precies in zijn werk gaat, legt Tom uit in "Iedereen beroemd".