Britse kindermoordenaar Ian Brady neemt geheim mee in zijn graf

Bekende journalist doodgeschoten op straat in Mexico

Javier Valdez was een expert in Mexicaanse drugskartels. Hij schreef er duizenden artikels en talloze boeken over. Gisteren werd hij op straat doodgeschoten, in de hoofdstad van de staat Sinaloa. Valdez is dit jaar al de zesde journalist die in Mexico is omgebracht.

