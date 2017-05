Heuse muggenwolken leggen "gordijn" over Nederlandse stad Stavoren

In Brugge kun je leren denken als een hacker: "Cyberveiligheid is de toekomst"

Aan de Howest in Brugge worden studenten opgeleid als computer- en cybercrime professionals. Ze zijn zogenoemde ethisch hackers, zoeken fouten in de beveiliging en melden die aan het bedrijf in kwestie. Maar als je hier dan echt leert denken als een hacker, is het dan niet verleidelijk om over te lopen naar the dark side?

VRT ???media.video.type.mz_vod???

