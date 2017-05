Een wegrestaurant en wijnbar in Frankrijk: op wie stemmen de klanten?

Prikkel de zintuigen: proeven, voelen en ruiken in het ijsjesmuseum

In Los Angeles, in de Verenigde Staten, is een tijdelijk ijsjesmuseum geopend. Het hele museum draait rond snoepjes, suiker en ijsjes. Je kan er dingen proeven, voelen en ruiken. Zwemmen in een bad vol gekleurde hagelslag en de geur van bananen in je neus krijgen door aan een muur te krabben, het kan allemaal in dit museum.



