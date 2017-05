Juncker verkiest Frans boven Engels: “Het Engels verliest aan belang”

Tijdens een congres over de Europese Unie in het Italiaanse Florence twijfelde EC-commissievoorzitter over welke taal hij zou gebruiken bij zijn "State of the Union". Juncker had het er drie kwartier lang over de staat van de Europese Unie en de uitdagingen. Hij zei onder meer nog dat het wel degelijk de Britten zijn die Europa verlaten en niet omgekeerd en dat dat ook zichtbaar moet zijn in de onderhandelingen. Niet in het Engels, maar dus in het Frans… Een kwinkslag met een bedoeling.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Juncker verkiest Frans boven Engels: “Het Engels verliest aan belang”

Tijdens een congres over de Europese Unie in het Italiaanse Florence twijfelde EC-commissievoorzitter over welke taal hij zou gebruiken bij zijn "State of the Union". Juncker had het er drie kwartier lang over de staat van de Europese Unie en de uitdagingen. Hij zei onder meer nog dat het wel degelijk de Britten zijn die Europa verlaten en niet omgekeerd en dat dat ook zichtbaar moet zijn in de onderhandelingen. Niet in het Engels, maar dus in het Frans… Een kwinkslag met een bedoeling.