Uitzonderlijk: Siberische tijger vrijgelaten in de natuur

Brand legt 10.000 hectaren Chinees bos in de as

In de Chinese autonome regio Binnen-Mongolië zijn meer dan 9.000 brandweermannen druk in de weer met het bestrijden van een bosbrand. Inmiddels is 10.000 hectaren bos verwoest in de bergketen Grote Sjingan, die gelegen is in het noordoosten van Binnen-Mongolië. Volgens de plaatselijke overheid is de brand begonnen toen een arbeider brandende afval stortte aan de rand van het bos.

