Goedele Liekens en Axelle Red in Benin: "Kinderen enkel vaccins geven, is niet genoeg"

Dak Gentse basisschool ingestort

In Gent is het dak van de basisschool De Mozaïek in de Zalmstraat ingestort. Er waren geen kinderen aanwezig en niemand raakte gewond. De ravage aan het gebouw is groot en het dak is onherstelbaar vernield. De leerlingen zullen morgen les krijgen in het buurtcentrum.

