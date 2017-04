De eerste 100 dagen van Donald John Trump in beeld

Guernica herdenkt 80 jaar aanslag

Vandaag is het 80 jaar geleden dat de Spaans-Baskische stad Guernica gebombardeerd werd tijdens de Spaanse burgeroorlog. Het was het eerste bombardement op burgers in Europa. Vandaag heeft de bevolking van Guernica (Gernika in het Baskisch) het bombardement door de Duitse luchtmacht herdacht.

Guernica herdenkt 80 jaar aanslag

